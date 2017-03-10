Новая электронная услуга: жители Мариуполя могут в онлайн-режиме оформить пособие на ребенка

Правительство внедрило новую электронную услугу. Теперь подать заявление на получение пособия по рождению ребенка можно в электронной форме. Об этом сообщил премьер-министра Владимир Гройсман в Facebook.



«Заявление на получение пособия по рождению можно теперь подать в онлайн-режиме в течение нескольких минут, а результаты тоже поступают в электронной форме. Также сокращен перечень необходимых документов - отныне не нужна копия свидетельства о регистрации», - говорится в сообщении.



Сервис сейчас доступен через официальный веб-портал Министерства социальной политики. Он работает 24 часа в сутки. Вскоре его планируют запустить на едином государственном портале административных услуг.