В ООН предупреждают об угрозе химической катастрофы на Донбассе

Из-за непрекращающихся боевых действий на востоке Украины есть угроза химической катастрофы. «На Донбассе расположены крупные химические и промышленные заводы. Вооруженные столкновения происходят в городах, в непосредственной близости от этих промышленных предприятий, что создает соответствующие угрозы», - заявил специальный докладчик ООН по правам человека Баскут Тунджак.

В частности, он напомнил о недавнем обстреле Донецкой фильтровальной станции, где хранится 7 тонн хлора. «К счастью, контейнеры с газом не пострадали, но в случае повреждения только одного из них могли погибнуть все, кто находился в радиусе 200 м. А если бы ущерб был больше, то пришлось бы в течение суток эвакуировать всех проживающих на расстоянии до 7,4 км», - подчеркнул эксперт ООН.

Баскут Тунджак призвал «демилитаризировать» территории, прилегающие к объектам, а также обеспечить сотрудников водоснабжения по обе стороны линии разграничения соответствующей экипировкой и оборудованием на случай повреждения складов с хлором.