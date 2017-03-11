В ЛНР задержали и обвинили в убийстве Анащенко пропавших в феврале украинских разведчиков

Украинские разведчики, которые пропали во время выполнения боевого задания и с 11 февраля не выходят на связь, взяты в плен членами ЛНР. Об этом заявляет Командование сил спецопераций ВСУ, ссылаясь на опубликованные вчера в ЛНР видеозаписи с пленными.

Напомним, задержанных обвинили в организации убийства начальника «народной милиции» Олега Анащенко, а также подготовке диверсий на территории России и отдельных районов Луганщины. Однако в ССО эту информацию опровергают: «Данные воины Вооруженных сил Украины выполняли штатные задачи по ведению специальной разведки в определенных районах. Эти задачи не связаны с подрывной деятельностью и не несут угрозы мирному населению, но выполняются в крайне напряженной обстановке, в условиях вооруженного противостояния между террористическими группами внутри самопровозглашенной псевдореспублики».

Командование сил спецопераций будет обращаться к международным правозащитным организациям, СЦКК, СММ ОБСЕ в Украине и другим организациям, общественным и государственным деятелям с просьбой посодействовать в освобождении пленных.

«Настаиваем на проведении независимой медицинской экспертизы с привлечением международных экспертов по оценке и контролю за физическим и психическим состоянием воинов-разведчиков ВС Украины, которые находятся в заложниках. Отдельную диагностику просим проводить по выявлению результатов применения психотропных веществ на организмы воинов-заложников», - добавляют в ведомстве.