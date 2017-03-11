«Блокувати – Путіну допомагати»: в Конотопе вывесили баннер против блокады

Вчера, 10 марта, в Конотопе Сумской области местные активисты вывесили на железнодорожном мосту баннер с надписью «Блокувати – Путіну допомагати». Таким образом они выступили против попыток блокировать железнодорожное сообщение с РФ, одна из которых произошла 4 марта.

«Тем самым конотопчане намереваются выразить свой протест попыткам отдельных Народных депутатов Украины и мэра г. Конотоп А.Ю.Семенихина заблокировать железнодорожное сообщение с РФ, в результате чего рабочих мест может лишиться более 25 тыс. жителей города», - пишет «Сумской портал».