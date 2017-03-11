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Рубрика: Новости Мариуполя
11-03-2017, 09:32
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На КПВВ «Гнутово» Красный Крест установил модуль для оказания первой медпомощи

Вчера, 10 марта, представители Красного Креста передали украинским спасателям новый модуль для оказания первой медицинской помощи. Его установят на контрольном пункте пропуска «Гнутово».

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области, здесь будут оказывать помощь всем нуждающимся. «Особенно тяжело стоять в очередях пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам. Теперь благодаря установлению современного модулю качество оказания медицинской помощи значительно улучшится», - говорится в сообщении.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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