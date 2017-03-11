В зоне АТО вновь ударили из «Градов»: 2 военных погибли, 9 – ранено, 7 – травмированы

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе насчитали 107 нарушений режима прекращения огня.

На Луганском направлении в районе Крымского били из РСЗО «Град», 152-миллиметровой артиллерии, минометов и противотанковых ракетных комплексов.

Также обстреливали позиции у Смоляниново, Новоалександровки, Валуйского и Новозвановки. При этом применили артиллерию, гранатометы и стрелковое оружие, работали снайперы.

На Донецком направлении били из танков, минометов, гранатометов, БМП и стрелкового оружия.