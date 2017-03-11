ЛНР: Киев прекратил подачу воды на подконтрольные ЛНР территории

Минувшей ночью с Западной фильтровальной насосной станции (ЗФС) была прекращена подача воды в населенные пункты Луганской области, подконтрольные ЛНР.
Компания «Лугансквода» сообщает: «В 3:00 ночи, без предоставления официальных документов, прекращены поставки воды с Западной фильтровальной насосной станции (ЗФС), что находится на территории Украины и обеспечивает водоснабжение городов Первомайск, Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит».
Как оказалось, причина прекращения водоснабжения – авария на водопроводе. «По словам представителей КП «Попаснянский районный водоканал», подача воды с ЗФС приостановлена ??из-за аварии на магистральном водоводе диаметром 1200 мм. Официальных документов, подтверждающих эту информацию, не предоставили», - добавили в компании.