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Рубрика: Новости Донбасса
11-03-2017, 11:16
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ЛНР: Киев прекратил подачу воды на подконтрольные ЛНР территории

Минувшей ночью с Западной фильтровальной насосной станции (ЗФС) была прекращена подача воды в населенные пункты Луганской области, подконтрольные ЛНР.

Компания «Лугансквода» сообщает: «В 3:00 ночи, без предоставления официальных документов, прекращены поставки воды с Западной фильтровальной насосной станции (ЗФС), что находится на территории Украины и обеспечивает водоснабжение городов Первомайск, Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит».

Как оказалось, причина прекращения водоснабжения – авария на водопроводе. «По словам представителей КП «Попаснянский районный водоканал», подача воды с ЗФС приостановлена ??из-за аварии на магистральном водоводе диаметром 1200 мм. Официальных документов, подтверждающих эту информацию, не предоставили», - добавили в компании.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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