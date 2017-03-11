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Рубрика: Новости Украины и мира
11-03-2017, 11:30
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В ЕС осудили «национализацию» предприятий в ДНР-ЛНР и признание паспортов

В ЕС считают, что «национализация» украинских предприятий в ДНР и ЛНР, а также использование на этих территориях российского рубля являются противоправными.

«Так называемые административные меры, в частности, как сообщается, захват компаний в Донецке или введение другой, чем украинская гривна, валюты, в Луганске не соответствуют Минским договоренностям, юридически недействительны и только приводят к усилению напряженности», - заявила спикер Еврокомиссии Майя Косьянчич.

Кроме того, не соответствует Минским договоренностям признание Россией паспортов ДНР и ЛНР. Все вышеперечисленные действия, по словам Косьянчич, приводят к дальнейшей изоляции жителей на неподконтрольных правительству территориях Украины.

Также в ЕС призвали как можно быстрее решить вопрос торговой блокады Донбасса.

«ЕС по-прежнему незыблем в своей поддержке суверенитета, территориальной целостности и единства Украины, а также относительно полной имплементации Минских договоренностей», - подчеркнула спикер Еврокомиссии.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»