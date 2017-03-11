В Донецкой области на железной дороге погиб 19-летний парень

Вчера, 10 марта, около 22:00 в правоохранительные органы Дружковки поступила информация о гибели на территории железнодорожного пути 19-летнего парня.

Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, поздно вечером молодой человек шел в город из с. Яковлевка. Разговаривая по мобильному телефону, он решил перейти железную дорогу в неустановленном месте и не услышал, как тронулся резервный электропоезд. От полученных травм парень скончался до приезда медиков.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта» Уголовного кодекса Украины.