vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1314 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
11-03-2017, 13:29
Просмотров: 393
Комментариев: 0
[Фото]

В Мариуполь пытались провезти 20 тонн сомнительного алкоголя

На 619 км автодороги «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» правоохранители задержали фуру с 20 тоннами алкогольных и слабоалкогольных напитков.

При этом водитель предъявил силовикам сомнительные документы. Особенно подозрительно выглядела стоимость спиртного: например, цена одной бутылки виски – 43 гривны, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.

Водитель пояснил, что он работает у частного лица водителем грузового автомобиля. Его направили отвезти груз из Днепра в Мариуполь. Выявленный факт внесен в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан о совершенных уголовных правонарушениях и другие события. Проводится проверка.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Новая электронная услуга: жители Мариуполя могут в онлайн-режиме оформить пособие на ребенка

Сервис сейчас доступен через официальный веб-портал Минсоцполитики


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»