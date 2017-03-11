В Мариуполь пытались провезти 20 тонн сомнительного алкоголя

На 619 км автодороги «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» правоохранители задержали фуру с 20 тоннами алкогольных и слабоалкогольных напитков.
При этом водитель предъявил силовикам сомнительные документы. Особенно подозрительно выглядела стоимость спиртного: например, цена одной бутылки виски – 43 гривны, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.
Водитель пояснил, что он работает у частного лица водителем грузового автомобиля. Его направили отвезти груз из Днепра в Мариуполь. Выявленный факт внесен в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан о совершенных уголовных правонарушениях и другие события. Проводится проверка.