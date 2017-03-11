vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1851 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
11-03-2017, 14:41
Просмотров: 1023
Комментариев: 0
[Видео]

Как сейчас выглядит поселок-призрак Широкино под Мариуполем

В пресс-службе Минобороны показали, как сейчас выглядит поселок Широкино под Мариуполем. Практически с самого начала АТО этот населенный пункт был одной из самых «горячих» точек. Некогда элитные особняки и коттеджи не выдержали обстрелов и превратились в руины, а улицы и пляжи, которые всего несколько лет назад были заполнены туристами, сейчас опустели.

Несколько раз Широкино переходило под контроль ВСУ и ДНР, сейчас его контролируют украинские военные. В поселке уже практически никто не живет, поскольку он постоянно обстреливается тяжелой артиллерией и минометами.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»