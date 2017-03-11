Как сейчас выглядит поселок-призрак Широкино под Мариуполем

В пресс-службе Минобороны показали, как сейчас выглядит поселок Широкино под Мариуполем. Практически с самого начала АТО этот населенный пункт был одной из самых «горячих» точек. Некогда элитные особняки и коттеджи не выдержали обстрелов и превратились в руины, а улицы и пляжи, которые всего несколько лет назад были заполнены туристами, сейчас опустели.

Несколько раз Широкино переходило под контроль ВСУ и ДНР, сейчас его контролируют украинские военные. В поселке уже практически никто не живет, поскольку он постоянно обстреливается тяжелой артиллерией и минометами.