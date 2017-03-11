Вячеслава Аброськина назначили заместителем главы Нацполиции Украины

Начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин назначен на новую должность. Он стал заместителем главы Нацполиции Украины.
Пресс-служба ведомства сообщает: «Глава МВД Арсен Аваков подписал приказ о назначении генерала полиции третьего ранга Вячеслава Аброськина на должность заместителя Председателя – начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области. Соответствующее представление о назначении внес глава Национальной полиции Украины генерал полиции третьего ранга Сергей Князев».