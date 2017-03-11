vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1867 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
11-03-2017, 15:26
Просмотров: 382
Комментариев: 0

Вячеслава Аброськина назначили заместителем главы Нацполиции Украины

Начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин назначен на новую должность. Он стал заместителем главы Нацполиции Украины.

Пресс-служба ведомства сообщает: «Глава МВД Арсен Аваков подписал приказ о назначении генерала полиции третьего ранга Вячеслава Аброськина на должность заместителя Председателя – начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области. Соответствующее представление о назначении внес глава Национальной полиции Украины генерал полиции третьего ранга Сергей Князев».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Судмедэксперт: причиной смерти Чуркина стал инфаркт

Никакие другие причины не рассматриваются


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»