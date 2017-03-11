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Рубрика: Новости Донбасса
11-03-2017, 15:44
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На полигоне в Луганской области военные применили РСЗО «Ураган»

Военнослужащие одной из реактивных артиллерийских бригад Вооруженных сил Украины на полигоне в Луганской области проводят учебные стрельбы с применением реактивных систем залпового огня «Ураган».

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, учения проводятся на предусмотренном минскими соглашениями расстоянии от линии разграничения.

Артиллеристы отрабатывают совершение маршей, занятие боевых позиций, проведение необходимых расчетов, боевую работу по условному врагу и действуют по вводным, такими как ранение номера боевого расчета, вывод приборов из строя, нападение диверсантов и тому подобное.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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