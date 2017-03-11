На полигоне в Луганской области военные применили РСЗО «Ураган»

Военнослужащие одной из реактивных артиллерийских бригад Вооруженных сил Украины на полигоне в Луганской области проводят учебные стрельбы с применением реактивных систем залпового огня «Ураган».
Как сообщили в пресс-службе Минобороны, учения проводятся на предусмотренном минскими соглашениями расстоянии от линии разграничения.
Артиллеристы отрабатывают совершение маршей, занятие боевых позиций, проведение необходимых расчетов, боевую работу по условному врагу и действуют по вводным, такими как ранение номера боевого расчета, вывод приборов из строя, нападение диверсантов и тому подобное.