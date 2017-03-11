На Донетчине в руках у 7-классника взорвалась граната

Сегодня, 11 февраля, в Угледаре около 13:50 на ул. 30 лет Победы прогремел взрыв. Как выяснили правоохранители, 12-летний ученик 7 класса возвращался домой с занятий в школе искусств. В его руках взорвалась граната.

Прибывшие на место происшествия правоохранители увидели на дороге возле девятиэтажки ребенка с взрывными травмами без признаков жизни.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Угледарского отделения полиции, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Полицейские проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей и очевидцев. Район оцеплен, полиция обеспечивает безопасность людей.