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Рубрика: Новости Донбасса
11-03-2017, 17:07
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Авдеевка вновь под обстрелами и без света

Сегодня, 11 марта, Авдеевка вновь попала под обстрел. В результате местные жители опять остались без света.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«В Авдеевке сегодня около 14:30 снова перебита линия электроснабжения. Без электроэнергии город, коксохим, ДФС. По выработанному алгоритму подключаем жизненноважные объекты города к альтернативному энергопитанию. Дали в СЦКК заявку на восстановительные работы на ЛЭП», - написал губернатор.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»