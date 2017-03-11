Авдеевка вновь под обстрелами и без света

Сегодня, 11 марта, Авдеевка вновь попала под обстрел. В результате местные жители опять остались без света.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
«В Авдеевке сегодня около 14:30 снова перебита линия электроснабжения. Без электроэнергии город, коксохим, ДФС. По выработанному алгоритму подключаем жизненноважные объекты города к альтернативному энергопитанию. Дали в СЦКК заявку на восстановительные работы на ЛЭП», - написал губернатор.