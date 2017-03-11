Водоснабжение на Луганщине возобновят к концу дня

Как сообщалось ранее, в районе города Золотое в результате обстрелов повредили водовод. Без воды остались Кадиевка и Первомайск.

Сейчас здесь идут ремонтные работы. Их планируют завершить к вечеру.

«Сегодня, 11 марта, в результате массированных ночных обстрелов позиций наших бойцов вблизи г. Золотое на магистральном трубопроводе диаметром 1200 мм, по которому осуществляется водоснабжение в направлении городов Кадиевка и Первомайск, был поврежден компенсатор. В связи с проведением ремонтных работ объемы поставки воды на неподконтрольные территории уменьшены с 1500 до 300 м куб/час. Ремонтные работы планируется завершить к 18:00 текущих суток», - сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации в Facebook.