В Мариуполе прошел общегородской субботник

Сегодня, 11 марта, во всех районах Мариуполя прошли первые весенние субботники. В них приняли участие первые руководители города, сотрудники подразделений исполнительного комитета, работники коммунальных предприятий, депутаты и жители города.

Чиновники вместе с местными жителями убирали листву, окапывали деревья и благоустраивали придомовые территории, сообщает пресс-служба горсовета.

«Мариупольцам нужен труд, который всех объединяет. Мы должны понимать, что Мариуполь – это наш родной город. Наведение порядка должно быть обычным делом. Мы должны понимать, что мы наводим порядок у себя дома», - подчеркнул заместитель городской головы Михаил Когут.