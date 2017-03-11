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Рубрика: Новости Мариуполя
11-03-2017, 18:42
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В Мариуполе прошел общегородской субботник

Сегодня, 11 марта, во всех районах Мариуполя прошли первые весенние субботники. В них приняли участие первые руководители города, сотрудники подразделений исполнительного комитета, работники коммунальных предприятий, депутаты и жители города.

Чиновники вместе с местными жителями убирали листву, окапывали деревья и благоустраивали придомовые территории, сообщает пресс-служба горсовета.

«Мариупольцам нужен труд, который всех объединяет. Мы должны понимать, что Мариуполь – это наш родной город. Наведение порядка должно быть обычным делом. Мы должны понимать, что мы наводим порядок у себя дома», - подчеркнул заместитель городской головы Михаил Когут.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»