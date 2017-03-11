На Донетчине товарищи «сдали» участника блокады, которого разыскивала полиция

Вчера, 10 марта, вечером в правоохранительные органы Торецка обратились участники торговой блокады, которые сообщили, что вместе с ними находится человек в розыске.

Одновременно в полицию обратился 35-летний житель Николаевской области, который сообщил, что в дом, где он живет, пришли около 10 его товарищей, участников блокады, которые выражают угрозы физической расправы в его адрес, и он опасается за свою жизнь, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Как выяснилось, мужчина действительно находится в розыске за Очаковским городским судом Николаевской области по ч. 1 ст.125 (легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины с целью привода для избрания ему меры пресечения. Соответствующее постановление Очаковского городского суда датировано 3 марта 2017 года.

Сначала он вместе с другими активистами блокировал дорогу в Бахмуте, после – в Торецке. В главке отмечают: задержанный рассказал, что блокировщики работают на руку РФ. Когда он выступил против – его решили «сдать».

«Как выяснилось, о том, что он находился в розыске, они знали с самого начала. Пока мужчина соглашался с ними, они молчали, а после того, как он поделился правдой - решили убрать из своих рядов. К слову, в рядах «блокадников» состоят несколько десятков человек, которые ранее имели проблемы с законом», - отметил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.