В Нафтогазе считают, что сэкономили для государства огромные средства, не купив «лишние» кубометры газа

Главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко на своей странице в Facebook похвалил «Нафтогаз» за „прозорливость“. Витренко написал, что, несмотря на предложения прошедшей осенью закачать в подземные газохранилища на 2,5 миллиардов кубов природного газа больше, они этого не сделали, этим сэкономив для государства около $ 0,5 миллиарда.

Коммерческий директор НАК написал: «В хранилищах более 8 млрд. куб. газа. А комфортный минимум - 5 млрд. куб. м. То есть запас - 3 млрд. куб. газа. И здесь я не могу не вспомнить, как нас осенью упрекали, что мы должны купить и закачать на 2,5 млрд куб. м еще больше. То есть если бы мы тогда послушали, то сейчас бы в хранилищах было бы 10,5 млрд., на 5,5 млрд. больше комфортного минимума. Я понимаю, что "запас карман не прожжёт", но дополнительные 2,5 млрд. кубов газа - это около полумиллиарда долларов США».

После этого Витренко дополнил: «Не покупая эти дополнительные (и, как показала практика, ненужные) 2,5 млрд. куб. м. газа, мы уменьшили наши расходы денежных средств на примерно полмиллиарда долларов. Тем, кому "неравнодушны" интересы Газпрома, извините, не дали Газпрому возможности продать больше газа и заработать больше денег на этом. У нас просто изменились политика - Нафтогаз с 2014 года работает в интересах собственной страны, а не России».

На данный момент времени Украиной прекращён отбор газа из подземных хранилищ и начата его закачка, по сообщению руководителя отдела по связям с общественностью и прессой ПАО «Укртрансгаз» Максима Билявского.

Стоит напомнить, что на территории Украины расположены 12 подземных газовых хранилищ (ПХГ) с общей активной мощностью 31 млрд куб. м., которые заполнены на 26%. По состоянию на 8 марта объём природного газа в ПХГ уменьшен до 8,180 млрд куб. м.

Согласно данным ПАО «Укртрансгаз» за 7 марта, Украиной отобрано из газохранилищ 15,21 млн куб. м газа за сутки. При этом указано, что за сутки 8 марта из Польши в Украину поступило 3,21 млн куб. м, из Словакии 38,15 млн куб. м, из Венгрии - 1,14 млн куб. м газа.