Под Мариуполем наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел

Вчера, 10 марта, возле миссии ОБСЕ в районе села Пикузы (Коминтерново), подконтрольного ДНР, взорвался снаряд.

В отчете международной организации говорится: «В 13:52 патруль миссии услышал звук свиста, после чего произошел удар примерно в 30 метрах на север от автомобилей СММ. Ориентировочно через 6-10 секунд наблюдатели услышали второй удар также в 30 метрах от автомобилей СММ. Снаряд взорвался на приусадебном участке с юго-западной стороны дома, расположенного примерно в 40-50 метрах на северо-восток от блокпоста ДНР. Автомобили СММ накрыло землей, разлетевшейся в результате второго взрыва снаряда при ударе о землю».

В результате никто из наблюдателей не пострадал.