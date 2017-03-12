Жебривский: на Донетчине обстреляли насосную станцию Южно-Донбасского водовода, который обеспечивает водой Мариуполь

Вчера, 11 марта, вечером в Донецкой области обстреляли насосную станцию первого подъема Южно-Донбасского водовода. Именно она обеспечивает подачу воды в Волновахский, Красноармейский и Добропольский районы, а также в Мариуполь.

Об этом в Facebook рассказал глава областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Станция находится между селами Васильевка и Крутая Балка недалеко от линии разграничения. Информации о повреждениях пока нет. Оператор насосной станции спрятался в бомбоубежище», - написал губернатор.