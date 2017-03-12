На замену Аброськину: Илья Кива готов возглавить полицию Донецкой области

«Мариупольские новости» ранее сообщали о том, что начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина назначили заместителем главы Нацполиции Украины. В ближайшее время ему должны найти замену.

«Я более чем уверен в том, что в ближайшее время Аброськину будет найдена замена. Поймите, Донецкий регион очень непростой, очень сложный. Там должен быть особый человек, который сможет на себя взять еще и груз войны. Не только борьбы с преступностью, но и груз войны, - отметил в эфире телеканала «112 Украина» советник министра внутренних дел Илья Кива. - Поэтому я считаю, что в ближайшее время, когда будет найдена достойная замена, а я считаю, основной вопрос сейчас в этом, Аброськин займет свою новую должность полноценно и будет дальше исполнять на благо украинского народа борьбу с преступностью. Я считаю, его профессиональных черт достаточно для этой работы».

Кстати, сам Кива не против возглавить правоохранительные органы Донетчины: «Если будет потребность, если он (Аваков, - ред.) посчитает это (назначение, - ред.) нужным и направит, то соберу вещи и поеду на фронт. Он знает о том, что я все могу».