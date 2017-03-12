Порошенко, Аваков и Садовый обсудили торговую блокаду Донбасса

В Администрации президента состоялась встреча Петра Порошенко с мэром Львова Андреем Садовым. Беседа проходила в присутствии главы МВД Арсена Авакова.

«Мы достаточно долго говорили на разные темы, разговор был очень непростой. Мой первый вопрос был о наших воинах, волонтерах, которые находятся в плену, как их освобождать. Президент дал свое понимание, как он видит этот сложный процесс. Моя позиция проста - если надо поменять на наших ребят 100-200-300-400-500-600, надо менять! Надо освободить всех украинцев, которые оказались в беде. Президент высказал свое видение», - рассказал Садовый.

Кроме того, собеседники обсудили вопрос торговой блокады Донбасса. «Также мы говорили о блокаде, звучала фамилия Семенченко, Соболева, Пастуха, он аргументировал, что и как надо делать. У меня есть свое понимание по этому поводу. Разговор был очень тяжелый, Аваков в основном слушал», - цитирует мэра Львова «Украинская правда».