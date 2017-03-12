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Рубрика: Новости Донбасса
12-03-2017, 10:02
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ГСЧС: в Авдеевке нет света и воды

Как сообщалось ранее, в результате вчерашних обстрелов были повреждены линии электропередач в районе Авдеевки. Сам город, коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция остались без электроэнергии.

По информации пресс-службы ГСЧС, также в Авдеевке нет воды, а теплом местных жителей обеспечивает коксохим.

«По состоянию на 7 часов 12 марта централизованное электроснабжение отсутствует. Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали. Водоснабжение города временно прекращено», - отметили в ГСЧС.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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