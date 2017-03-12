В ДНР заявили о повреждении единственного газопровода, питающего Мариуполь

9 марта представители ДНР в своих СМИ сообщили, что в результате обстрела Саханки был поврежден газопровод низкого давления, который обеспечивает «голубым топливом» Мариуполь.

Однако в штабе АТО опровергают эту информацию. Как выяснилось, данный газопровод идет из России, он был отключен сотрудниками Краматорского линейного производственного управления магистральных газопроводов еще в декабре 2016 года. Сейчас по нему идет газ в подконтрольные ДНР населенные пункты Новоазовского района, пишет «Остров».

В то же время, Мариуполь обеспечивает газом предприятие "Харьковтрансгаз" по магистральному газопроводу "Краматорск-Мариуполь-Бердянск", проходящему по контролируемой Украиной территории.