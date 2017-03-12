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Рубрика: Новости Донбасса
12-03-2017, 13:19
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В кафе в Донецкой области устроили стрельбу: есть пострадавшие

Минувшей ночью в одном из кафе в Великоновоселковском районе 25-летний парень открыл стрельбу. Он совершил выстрелы в кафельный пол, плитка разлетелась, а осколки попали в грудную клетку 43-летнего мужчины.

По информации пресс-службы ГУ Нацполиции Донецкой области, пострадавшего доставили в больницу с многочисленными ранами. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он находится дома.

По факту открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет. Досудебное расследование продолжается.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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