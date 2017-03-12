В Волновахском районе мать закопала в огороде своего новорожденного ребенок

Вчера, 11 марта, около 21:00 в Волновахском районе дети увидели в огороде, к которому был свободный доступ, маленькую ручку. Прибывшие на место происшествия правоохранители выкопали тело новорожденного малыша, которому было 1-4 дня. Тело закопали и прикрыли камнями и куском шифера.

Сегодня утром после долгих поисков стражи порядка нашли мать малыша. Она жила по-соседству, но местные жители не знали, что она была беременна, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.

Мать рассказала, что малыш родился мертвым, а она решила закопать его в огороде. Правдивость ее слов установит следствие.

Предварительно факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.