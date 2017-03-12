В банках Украины будут менять повреждённые и изношенные купюры иностранной валюты

Национальный банк Украины (НБУ) разослал в украинские банки письмо №50-0006/14998, в котором обязал их производить обмен повреждённых и изношенных иностранных банкнот.

От Нацбанка поступило пояснение: «В НБУ продолжают поступать многочисленные запросы и жалобы от граждан относительно обмена изношенных и повреждённых банкнот иностранной валюты. В частности, работники банков отказывают гражданам в обмене таких банкнот иностранной валюты и рекомендуют им обращаться в НБУ».

Кстати, такое письмо отправляется в адрес банков не впервые, так как они не спешат выполнять свои обязанности по обмену изношенных и повреждённых купюр. В прошедшем, 2016 году, к примеру, таких обращений от регулятора было разослано несколько. Тем не менее, проблема не потеряла своей актуальности до сих пор.

Согласно тексту письма НБУ, украинские банки не должны отказывать клиентам в обмене купюр с незначительными признаками повреждений. В противном случае, будет нарушение постановления Нацбанка № 502, в котором незначительный износ купюр характеризуется как:

общие загрязнения и потёртости, в том числе, которые вызывают локальную люминесценцию бумаги при ультрафиолетовом облучении;

отверстия и проколы до диаметра в 0,5 миллиметров;

надписи, пятна, оттиски штампов (за исключением подтверждения неплатёжности банкноты), которые перекрывают не более чем на 20% один из признаков платёжности;

надорванные и заклеенные части банкноты, если место склеивания не является помехой в определении признака платёжности, и каждый из надрывов не больше ¼ части ширины банкноты.

При более значительных повреждениях финучреждения должны принимать купюры на инкассо, то есть клиент сразу не может получить другую иностранную валюту взамен обмениваемой.

В этом случае банк отвозит банкноты за границу и проводит с иностранными коллегами соответствующий обмен. Услуга эта платная, её стоимость – от 10 до 20% от номинала.

Признаки, по которым ввиду значительных повреждений купюры принимаются на инкассо:

обожжённые либо прожжённые;

разорванные и склеенные;

с изменённым первоначальным цветом;

полностью или в значительной степени залитые краской, жиром, чернилами и пр.;

имеющие явные печатные недостатки;

не сохранившие некоторые признаки платёжности – с изменениями в портрете, без защитной ленты, с надписями, мешающими определению признаков платёжности.

Тем не менее, пока неизвестно, будут ли применяться санкции НБУ в отношении тех банков, которые игнорируют свои обязанности в отношении данного вопроса.