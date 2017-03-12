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Рубрика: Новости Донбасса
12-03-2017, 14:31
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В Донецкой области отметили День добровольческих батальонов

Вчера, 11 марта, в Славянске отметили День добровольческих батальонов. В мероприятиях на Соборной площади приняли участие бойцы полка "Киев", представители общественных организаций, жители и гости города, а также народные депутаты Украины Евгений Дейдей и Дмитрий Линько, командир патрульной полиции Краматорска и Славянска Александр Малыш, основатель благотворительного фонда "Стрічка надії" Юлия Федорко. Все желающие могли осмотреть военную технику и сфотографироваться с ней, попробовать кашу из настоящей полевой кухни, бесплатно обследоваться у медиков подразделения, посмотреть выставку "Искусство в АТО" и фотовыставку "Участники АТО", сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Добровольцам вручили почетные грамоты, знаки МВД, ордена. «Добровольческие батальоны создавались в очень непростой обстановке, у их бойцов было очень мало времени для обучения и подготовки, но они справились с возложенной на них задачей, - отметил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич. - Впоследствии они участвовали во всех крупных операциях Вооружённых сил Украины, оказав им неоценимую помощь».

После на сцене выступили музыканты "Тарута", "OLEUM", "Шабля", Катя Бойко и Орест Лютый.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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