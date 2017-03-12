В Минобороны рассказали подробности боя с диверсантами на Мариупольском направлении

Как сообщалось ранее, вчера, 11 марта, на Мариупольском направлении украинские военнослужащие вступили в бой с диверсионно-разведывательной группой.
В ходе сегодняшнего брифинга спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник рассказал подробности вчерашних событий: «Вчера около 14 часов вражеская ДРГ в составе четырех боевиков выдвинулась к нашим позициям в Березовом, что к западу от Докучаевска. Перемещение группы было замечено нашими военными, которые открыли огонь на поражение. После получасового боя враг отступил».
В ходе боестолкновения погибло двое военнослужащих ВСУ.