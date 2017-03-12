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Рубрика: Новости Мариуполя
12-03-2017, 14:51
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В Минобороны рассказали подробности боя с диверсантами на Мариупольском направлении

Как сообщалось ранее, вчера, 11 марта, на Мариупольском направлении украинские военнослужащие вступили в бой с диверсионно-разведывательной группой.

В ходе сегодняшнего брифинга спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник рассказал подробности вчерашних событий: «Вчера около 14 часов вражеская ДРГ в составе четырех боевиков выдвинулась к нашим позициям в Березовом, что к западу от Докучаевска. Перемещение группы было замечено нашими военными, которые открыли огонь на поражение. После получасового боя враг отступил».

В ходе боестолкновения погибло двое военнослужащих ВСУ.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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