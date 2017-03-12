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Рубрика: Новости Мариуполя
12-03-2017, 15:36
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[Фото]

Юные поджигатели: в центре Мариуполя школьницы устроили пожар

После вчерашнего субботника в Мариуполе появилось много куч с сухими листьями, которые еще не успели вывезти коммунальщики. Казалось бы, обычные листья, как оказалось, являются угрозой для местных жителей.

Так, в редакцию городского сайта «Мариупольские новости» обратился наш читатель, который на проспекте Мира (Ленина) стал очевидцем следующего: две школьницы решили «помочь» коммунальщикам и начали поджигать листья. К каким последствиям могли привести действия «юных поджигателей» - остается только представлять.

Местный житель решил вмешаться и отчитал девочек, объяснив им последствия их поступка. Мужчина предоставил нашим корреспондентам соответствующее видео, однако мы не можем опубликовать его без разрешения детей и их родителей.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»