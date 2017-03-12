В Луганской области пропали трое мужчин в камуфляжной форме

Между поселками Боброво и Боровское в Луганской области обнаружен брошенный на обочине дороги автомобиль.

По данным областного главка полиции, в машине ехали три человека - отец с сыном (51 год и 31-год) и 23-летний парень. Все они были одеты в камуфляжную форму. На связь они не выходят, где они сейчас – неизвестно.

Рядом с данной территорией проходит линия разграничения, поэтому правоохранители рассматривают версию похищения мужчин диверсантами.

К слову, ранее в этом районе был похищен военный ВСУ.

Также полиция обращается с просьбой к гражданам - жителям области, для личной безопасности не использовать камуфлированную одежду в повседневной жизни.