Энергетики не смогли отремонтировать ЛЭП в районе Авдеевки из-за отсутствия гарантий безопасности

Сегодня, 12 марта, энергетики осмотрели места повреждений линий электропередач в районе Авдеевки, но приступить к ремонтным работам так и не смогли: российская сторона СЦКК не предоставила гарантий безопасности.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий на странице в Twitter: «Авдеевка: по информации "Донецкоблэнерго", энергетикам удалось осуществить лишь визуальный осмотр повреждений, имеющихся с обеих сторон линии соприкосновения… В связи с неполучением гарантий безопасности восстановительные работы энергетиками не проводились».

Завтра в СЦКК отправят повторную заявку на установление режима прекращения огня.