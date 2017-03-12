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  • Энергетики не смогли отремонтировать ЛЭП в районе Авдеевки из-за отсутствия гарантий безопасности

Рубрика: Новости Донбасса
12-03-2017, 16:43
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Энергетики не смогли отремонтировать ЛЭП в районе Авдеевки из-за отсутствия гарантий безопасности

Сегодня, 12 марта, энергетики осмотрели места повреждений линий электропередач в районе Авдеевки, но приступить к ремонтным работам так и не смогли: российская сторона СЦКК не предоставила гарантий безопасности.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий на странице в Twitter: «Авдеевка: по информации "Донецкоблэнерго", энергетикам удалось осуществить лишь визуальный осмотр повреждений, имеющихся с обеих сторон линии соприкосновения… В связи с неполучением гарантий безопасности восстановительные работы энергетиками не проводились».

Завтра в СЦКК отправят повторную заявку на установление режима прекращения огня.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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