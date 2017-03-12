«Он подумал, что это зажигалка»: подробности трагедии в Угледаре

Как сообщалось ранее, вчера, 11 марта, днем в Угледаре в результате взрыва гранаты погиб 12-летний мальчик. Назар вместе со своим другом – 10-летним Димой возвращался домой из школы искусств. Ребенок не дошел до дома несколько метров…

По словам 10-летнего Димы, дети нашли в центре города предмет, похожий на боевую гранату. «Он начал раскручивать ее, посмотрел, что внутри. Закрутил. Он подумал, что это зажигалка, а я же предупреждал, говорил ему, что это граната. Он все равно думал, что это зажигалка, хотел потянуть за чеку, чтобы увидеть огонь. Я отвернулся и быстро пошел. А у него граната взорвалась в руках, меня оглушило, я побежал домой», - рассказывает выживший мальчик, передает пресс-служба областного главка полиции.

Дима знает об опасных боеприпасах благодаря лекциям правоохранителей в школе. Именно это и спасло ему жизнь.

Мать Назара живет без мужа, у нее еще остался 11-летний сын. «Мне позвонила мама из родительского комитета и сказала, что что-то случилось, - вспоминает женщина. - Я сразу прибежала. И когда увидела подошву, то сразу поняла, что это мой ребенок там лежит ... Рассказала младшему сыну, как погиб его брат, и попросила, если он где-то что-то увидит - пусть это будет игрушка, чтобы никогда к этим предметам не касался и позвал взрослого, чтобы он вызвал полицию».

По факту гибели ребенка открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой несчастный случай. Проверка обстоятельств гибели ребенка продолжается.