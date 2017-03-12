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Рубрика: Новости Донбасса
12-03-2017, 18:02
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Гранаты среди банок с компотами и огурцами: на Донетчине в подвале жилого дома нашли боеприпасы

В селе Антоновка Марьинского района в подвале жилого дома силовики нашли тайник с боеприпасами. 53-летний мужчина хранил их прямо посреди банок с компотами и огурцами, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Так, в подвале нашли ящик с 4 осколочными гранатами с запалами - три РГД-5 и одна - Ф-1. Мужчина заявил, что нашел их в 2015 году, но решил оставить себе.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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