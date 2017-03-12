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Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
12-03-2017, 18:26
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В штабе блокады заявляют о «незаконных действиях правоохранителей по отношению к активистам»

В штабе торговой блокады Донбасса заявляют о том, что в последнее время участились случаи якобы незаконных действий сотрудников правоохранительных органов по отношению к активистам. Соответствующее заявление опубликовано на странице штаба в Фейсбуке.

Так, активисты, которые едут на ротацию на редуты или домой на отдых, не могут нормально пересечь блокпосты. «Сотрудники полиции Донецкой и Луганской областей, ссылаясь на приказ министра внутренних дел Авакова и заместителя председателя Нацполиции Аброськина, пытаются под любыми предлогами незаконно изымать официально зарегистрированное оружие, под любыми предлогами задерживать машины, на которых передвигаются участники блокады и волонтеры. Также у граждан незаконно переписывают IMEI мобильных телефонов, в нарушение закона, без их согласия собираются персональные данные, что сопровождается изъятием паспортов и переписыванием данных без присутствия владельца паспорта», - говорится в сообщении.

Сегодня на блокпосту в Луганской области отказались отпускать военных на ротацию. Данные действия в штабе называют незаконными, они нарушают права граждан Украины на свободное передвижение по территории страны.

Активистам блокады советуют: «Передвигаться общественным транспортом (автобусом/поездом/электричкой) обязательно в гражданской одежде. Перемещение на ротацию автомобильными дорогами в условиях подобного полицейского беспредела будет осуществляться только в специальных автомобильных конвоях при обязательном присутствии народных депутатов Украины, а также представителей независимых СМИ. Для организации проезда в подобных конвоях участникам блокады просьба связываться со Штабом блокады».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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