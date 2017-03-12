Украина займётся производством качественной европейской техники, в частности – сборкой кроссоверов Skoda Kodiaq

Чешский производитель принял решение о сборке нового кроссовера Skoda Kodiaq в двух базовых комплектациях – Ambition и Style на заводе производителя «Eurocar» в Украине в Закарпатской области.

Сообщение об этом разместил на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман: «Мы отходим от сырьевого типа экономики и ориентируемся на производство качественной, современной, европейской техники. А иностранные инвесторы помогают нам развить и усовершенствовать производство и вместе с тем – оживить рост экономики. Работаем для того, чтобы во всем мире знали, что Украина – надёжный и выгодный партнёр для инвестиций».

9 марта на предприятии «Eurocar»в Соломоново, которое входит в группу компаний «Атолл Холдинг» и находится неподалёку от Ужгорода, произведён запуск сборки Skoda Kodiaq.

Официальный производитель авто марки Skoda в Украине - ЧАО «Еврокар» занимается производством автомобилей с декабря 2001 года. В реализацию проекта создания данного предприятия объём инвестиций составил $250 миллионов, однако полномасштабный выпуск авто был заморожен после кризиса 2008 года.

Производство SKODA Rapid было налажено в апреле 2013 года, а Skoda Spaceback - в марте 2014 года. Сейчас «Eurocar» выпускает практически весь модельный ряд Skoda. Руководство «Eurocar» надеется выпускать аналогичные западному рынку модификации – это передне - или полноприводные модели.

Конкурентами на украинском рынке Skoda Kodiaq будут кроссоверы Hyundai Santa Fe и Kia Sportage, по словам директора по маркетингу компании "Еврокар" Сергея Боровика. Стоимость указанных авто начинается соответственно от €33,3 тысяч и €18,8 тысяч.

Цена Skoda Kodiaq в Европе стартует от €24,5 тысяч, но в нашей стране она пока не определена. Во всяком случае, цена Skoda в Украине почти всегда не отличается от европейской.

Доступны для новой модели 4 полноприводные версии с двумя видами бензиновых двигателей 1,4 TSI / 110 кВт и 2,0 TSI / 132 кВт, и двумя дизельными двигателями 2.0 TDI / 110 кВт и 140 кВт.

Также доступна адаптивная подвеска, позволяющая выбирать между тремя режимами: Normal, Comfort и Sport. Можно будет, кроме того, выбрать комплектацию с 6-ступенчатой механической или 6 и 7-ступенчатыми роботизированными DSG коробками передач.

Скорость разгона – у 180-сильного кроссовера составляет 8 секунд, а у 125-сильного – 11 секунд.