В связи с обострением ситуации на Донбассе и непрекращающимися обстрелами, в том числе и жилых кварталов, полиция Донецкой области переведена на усиленный режим несения службы. Проводятся контрдиверсионные спецмероприятия, на блокпостах усилена работа по выявлению нелегального оружия, сообщает пресс-служба областного главка.

Усиленные проверки на дорогах проводятся для того, чтобы усилить контрдиверсионную работу в обесточенных населенных пунктах, не допустить проникновения диверсионно-разведывательных групп, а также предупредить правонарушения с использованием оружия и взрывчатки.

Полиция призывает людей с пониманием относиться к усиленным мерам безопасности, и не провозить в регион и не пытаться вывезти из зоны проведения АТО опасные предметы, подвергая окружающих опасности.