В Луганск поехали родственники пяти украинских пленных

В подконтрольный ЛНР Луганск поехали родственники пяти украинских пленных, которые не видели свободы уже больше года. Это стало возможным благодаря минским договоренностям.

«Мы говорим о пяти наших заложниках. К ним отправились родные. Их сопровождают волонтеры. Это стало возможным благодаря минским договоренностям и поддержки Красного креста», - рассказал в эфире телеканала "112 Украина" советник главы СБУ Юрий Тандит.

По его словам, сотрудники СБУ не могут пересечь линию разграничения и сопроводить родственников, но представители ЛНР дали устные гарантии их безопасности.

Визит рассчитан на 1-2 дня, пленным везут гуманитарную помощь и письма.

«Мы надеемся на благую весть… Что этот визит, который сегодня проходит в Луганске, даст нам определенную перспективу для освобождения заложников», - добавил Тандит.