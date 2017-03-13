На линии фронта «горячо»: по Авдеевке ударили из «Градов», под Мариуполем применили танки и БМП

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе насчитали 82 нарушения режима прекращения огня. В результате боевых действий 5 военнослужащих ранены.



Под ударом оказалась Авдеевка и ее окраины. Здесь били минометов, танка, а также из реактивных установок залпового огня БМ-21 “Град”.



На Мариупольском направлении на линии огня - позиции ВСУ в районе 7 населенных пунктов. Из минометов 120 мм и танка огонь велся по Широкино. Также минометным обстрелам подверглись укрепления вблизи Гнутово, Новотроицкого, Марьинки и Красногоровки. БМП и СПГ применялись при обстреле Водяного. По Павлополю и Чермалыку били из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.



На других участках фронта на Донецком и Луганском направлениях противники активно вели огонь из минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия в районе 11 населенных пунктов. Силы АТО открывали огонь в ответ.