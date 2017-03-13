Участники блокады Донбасса установили новый редут на Харьковщине, но в тот же день его убрали

Вчера, 12 марта, участники торговой блокады Донбасса прибыли в Харьковскую область и установили новый редут в Купянске. Здесь была развернута большая военная палатка. Группа блокировщиков состояла из 20 бойцов внутреннего Корпуса батальона "Донбасс" и "Айдар" и активистов ОУН.

По информации местных СМИ, через время к установленному редуту пришли около 500 местных жителей, среди которых были и железнодорожники. В полиции рассказали, что люди заранее уведомили власти о проведении своего мирного собрания. Для предотвращения провокаций туда же прибыли около 100 сотрудников полиции.

Участники блокады в итоге свернули лагерь и уехали. Однако позже Штаб блокады на странице в Facebook обвинил местных жителей в антиукраинских настроениях и назвал их "титушками". Блокировщики пообещали вернуться с подкреплением.



"Из-за превосходящего количества "титушек" и полиции, а также невозможности добраться до места событий народным депутатам, было принято решение установить редут в Купянске, который уже получил название "Свободная Украина", на следующей неделе, заранее заручившись поддержкой патриотов Украины", - говорится в сообщении.