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Рубрика: Новости Донбасса
13-03-2017, 09:35
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За блокаду Донбасса заплатит каждый украинец своими потерями, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в очередной раз заявил о том, что страна будет терять до четырех миллиардов гривен ежемесячно из-за торговой блокады Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе КМУ.

По его мнению, действия блокировщиков несут угрозу отечественной металлургии, подрывают национальную экономику и возможности выполнения социальных программ, поддержке национальной безопасности.

«На мой взгляд, эта блокада происходит исключительно в интересах России. То, что мы забирали свой, украинский уголь и применяли его в энергетике и металлургии - было в интересах нашей страны. С этого шли налоги в бюджет Украины. С этого финансировались все наши необходимые потребности. Очевидно, что за блокаду заплатит каждый украинец своими потерями», - подчеркнул Владимир Гройсман.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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