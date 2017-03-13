Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская 14 марта с рабочим визитом посетит Мариуполь и проведет личный прием граждан, сообщили в пресс-службе горсовета.
Выездной прием состоится с 9:00 в помещении Фонда развития Мариуполя (пер. Нахимова, 6).
Желающие, в частности и переселенцы, смогут лично пообщаться с омбудсменом, задать вопросы, получить разъяснения по тем проблемным вопросам, с которыми сталкиваются при реализации своих прав, а также объяснения/советы, как действовать в той сложной ситуации, сложившейся в Донбассе.
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- В Мариуполе личный прием проведет омбудсмен Валерия Лутковская
Рубрика: Новости Мариуполя
13-03-2017, 09:57
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В Мариуполе личный прием проведет омбудсмен Валерия Лутковская
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская 14 марта с рабочим визитом посетит Мариуполь и проведет личный прием граждан, сообщили в пресс-службе горсовета.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»