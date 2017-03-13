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Рубрика: Новости Донбасса
13-03-2017, 10:08
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В Авдеевку попытаются вернуть электричество, получены гарантии «режима тишины»

Получены гарантии «режима тишины» в районе прифронтовой Авдеевки для восстановления поврежденных линий электропередач. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.

«Получен режим тишины для восстановления ЛЭП возле Авдеевки. С нашей стороны бригада электромонтажников в сопровождении взрывотехников ГСЧС, представителей СЦКК и миссии ОБСЕ готова в любую минуту выйти в район порыва на восстановление ЛЭП», – написал Жебривский.

Он также отметил, что со стороны неподконтрольных территорий также должна выйти группа для ремонта поврежденных линий энергоснабжения. Ее состав должен быть таким же.

Напомним, 11 марта, в результате обстрелов вновь была прекращена подача электроэнергии в Авдеевку, а также на Авдеевкий коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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