«Шахтер» может стать рекордсменом по скорости завоевания титула в Украине

12 марта в центральном поединке 21-го тура Премьер-лиги «Шахтер» встречался с «Зарей». Он ожидаемо стал самым посещаемым матчем тура: на трибунах «Металлиста» собралось более 8 тысяч зрителей.



В самом начале мяч практически не задерживался в центре поля. Обе команды старались отвечать атакой на атаку. Со временем «оранжево-черные» полностью переместили игру на половину поля соперника. В целом «Шахтер» уверенно держал мяч и атаковал, а «Заря» иногда совершала контратаки.



В результате донецкая команда переиграла луганчан со счетом 1:2. Голы: 0:1 Бернард (26 мин), 1:1 Харатин (60 мин), 1:2 Малышев (88 мин).

Таким образом, «Шахтер» увеличил отрыв от «Динамо» уже до 16 очков, и всерьез замахнулся на рекорд Чемпионата Украины. Если подопечные Паулу Фонсеки пройдут без потерь до ближайшей встречи с киевлянами на втором этапе, то, в случае успеха и в поединке с «бело-синими» в 20 числах апреля, смогут стать чемпионами уже за шесть туров до конца соревнований — такого раннего завоевания «золота» прежде никогда не случалось.