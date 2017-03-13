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Рубрика: Новости Донбасса
13-03-2017, 10:59
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Захарченко приказал считать линию соприкосновения в Донбассе «госграницей»

Глава ДНР Александр Захарченко решил, что линия столкновения в Донбассе должна считаться "государственной границей". Соответствующий текст указа опубликован на сайте МГБ ДНР, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Установить для линии соприкосновения, проходящей между ДНР (временно неподконтрольной территорией Донецкой области - ред.) и Украиной (подконтрольной Украине территорией - ред.), статус государственной границы… Запретить перемещение физических лиц вне пунктов пограничного контроля Службы пограничной охраны министерства государственной безопасности Донецкой народной республики. При перемещении через линию соприкосновения физическим лицам в обязательном порядке необходимо пройти регистрацию в пунктах пограничного контроля", — говорится в тексте указа.

Отмечается, что нарушения пересечения линии соприкосновения в ДНР будут считать нарушением "уголовного кодекса".




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