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Рубрика: Новости Мариуполя
13-03-2017, 11:22
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Маленький Саша надеется на помощь

В редакцию городского сайта «Мариупольские новости» обратилась мама 7-летнего Саши, у которого гипофизарный нанизм (карликовость). Для полноценной жизни мальчику пожизненно необходима терапия гормоном роста.

В месяц на лечение уходит по 13 тысяч гривен, а с возрастом доза необходимого лекарства будет увеличиваться. Помимо этого, необходимо обследование, анализы и другие таблетки. Семья уже потратила все деньги, а у маленького Саши растет еще полуторагодовалый братик.

Мама мальчика просит неравнодушных людей откликнуться и помочь ребенку вырасти, ведь он хочет стать здоровым человеком. «Помогите ему жить полноценно, для него так важен каждый сантиметр! Заранее огромное спасибо за небезразличие к чужому несчастью, за любую копеечку, информацию, потраченное время на нас. Услышьте меня, мне больше ничего не остается, только обратится ко всем людям! Надеяться и верить!!! Сейчас только в моих руках будущее моего сына, и я стараюсь сделать все, что могло бы повлиять на его дальнейшую судьбу! Надежда только на небезразличных людей», - пишет мама Саши.

Перечислять деньги можно на карту ПриватБанка: 5168 7572 8104 5973- Смитюх Алёна Сергеевна.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»