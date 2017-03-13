vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1134 человека и Вы
Prizma

  • Главная
    • /
  • Шоубиз
    • /
  • Стало известно имя представителя России на Евровидении-2017: СБУ изучит вопрос о въезде в Украину

Рубрика: Шоубиз
13-03-2017, 11:35
Просмотров: 339
Комментариев: 0
[Видео]

Стало известно имя представителя России на Евровидении-2017: СБУ изучит вопрос о въезде в Украину

Певица Юлия Самойлова представит Россию на международном песенном конкурсе “Евровидение-2017”, который пройдет в этом году в Украине, сообщает "Первый канал".

"Первый канал завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в музыкальном конкурсе Евровидение-2017 и определился с выбором — Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова, чье исполнение песни о любви "Flame Is Burning" произвело наиболее сильное впечатление", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности. Девушка является певицей, композитором и автором слов к своим песням. Она побеждала и становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей как в России, так и за рубежом.

Тем временем Служба безопасности Украины изучит вопрос о въезде в Украину представительницы России на Евровидении. Об этом пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала на своей странице в Facebook. Результаты сообщат дополнительно.




Port
Loading...

Читайте также:

Впервые в истории «Евровидение» в Киеве будут вести трое мужчин

Ведущими стали Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»