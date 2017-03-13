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Рубрика: Новости Украины и мира
13-03-2017, 11:51
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Кризис в энергетической сфере и безработица: в ЕС назвали последствия блокады Донбасса

Торговая блокада Донбасса приведет к проблемам в энергетике, закрытию предприятий и, как следствие, к росту безработицы. Об этом заявил глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли.

«По нашему мнению, эта блокада создает очень сложную ситуацию в энергетической сфере Украины и приведет к закрытию предприятий, что, в свою очередь, повлечет рост безработицы. Соответственно, такие действия имеют значительное негативное влияние на украинскую экономику и на уровень жизни людей по обе стороны линии разграничения», - сказал он в интервью «РБК-Украина».

Мингарелли отметил, что не поддерживает блокаду неподконтрольных районов и солидарен с действиями украинской власти. В то же время он добавил, что украинская власть должна прилагать все усилия для борьбы с контрабандой в зоне АТО.




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