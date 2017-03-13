Убила по неосторжности во время родов: подробности смерти младенца, которого мать закопала на огороде

Как мы уже писали ранее, вечером 11 марта на огороде в селе Зачатовка Волновахского района было найдено тело новорожденного мальчика, которое было присыпано землей. Уже утром сотрудники полиции разыскали мать ребенка. В ходе осмотра ее жилья были собраны доказательства, что младенец родился именно здесь.



26-летняя женщина пояснила полицейским, что сын родился уже мертвым, поэтому она испугалась и закопала его.



Как сообщили в полиции, в ходе проверки этой версии правоохранителям удалось вывести горе-мать на чистую воду. По результатам судмедэкспертизы, ребенок был жив и умер в результате черепно-мозговой травмы.



Как оказалось, для женщины, которая уже имеет двух маленьких детей, третий ребенок был нежеланным. Женщина воспитывает детей сама, постоянной работы не было, семья жила на социальные выплаты и случайные подработки. Именно поэтому все время беременности она скрывала, что вскоре должна стать мамой. Как объясняет задержанная, не знали даже ее родные, с которыми она жила, - мать и сестра.



"Рожала на улице, под сараем, не обеспечив никаких условий для безопасного появления ребенка на свет. В результате малыш получил при рождении травму, несовместимую с жизнью. Были ли у матери намерения лишить ребенка жизни - установит следствие", - отметили в полиции.



Уголовное производство по данному факту переквалифицировано на ст.119 «Убийство по неосторожности» УК Украины. Женщине грозит от 3 до 5 лет ограничения или лишение свободы на тот же срок.